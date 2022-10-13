Управление гражданской защиты города напоминает, что для защиты населения от поражающих факторов в мирное время и военный период применяются защитные сооружения.

Мэрия Владимира рассказала о правилах поведения во время бомбардировок. Напоминание пресс-службой горадминистрации.Управление гражданской защиты города напоминает, что для защиты населения от поражающих факторов в мирное и военное время применяются защитные сооружения. Они подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия, подвалы и другие подземные помещения.Единым сигналом является оповещение «Внимание всем!», который будет подаваться гудками и сиренами предприятий и организаций на всей территории областного центра. Далее необходимо включить радио-, телеприемники и слушать передаваемые сообщения. По сигналу население обязано спрятаться в убежищах.Если сигнал застал вас в общественном месте, спокойно выслушайте сообщение и следуйте в место для укрытия.Во всех образовательных учреждениях по сигналу «Воздушная тревога!» занятия немедленно прекращаются. Школьники, студенты и сотрудники следуют в укрытия.Во всех остальных случаях действия по сигналу «Воздушная тревога!» определяются органами гражданской обороны.Важно:- беспрекословно выполнять все команды старшего по укрытию и соблюдать внутренний распорядок;- поддерживать чистоту и порядок в помещениях.Прибывшие в укрытие должны иметь запас воды и еды на 12 часов, туалетные принадлежности, необходимые личные вещи и документы.Запрещается:- приносить в укрытие громоздкие вещи, сильнопахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных;- ходить без необходимости, шуметь, курить, зажигать спички, керосиновые лампы, включать электроосвещение.Отдых организуется посменно. В первую очередь он предоставляется пожилым, детям и физически слабым людям. Выход из помещения производится после команды «Отбой» или в случае аварийного состояния укрытия.По данным горадминистрации, правильные действия позволяют сократить людские потери в среднем на 30-40%.