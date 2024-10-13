Большинство из владимирских бойцов погибли в 2022 году.

Как сообщил председатель Союза городов воинской славы Анатолий Зотов памятник посвящён памяти семи владимирцев, отдавших свои жизни в зоне Специальной военной операции. Мемориал станет вечным свидетельством жертвы и героизма военнослужащих.На гранитной плите с изображением бойца СВО выбиты имена: Евгений Кущенко (погиб 11 июня 2022 года); Кирилл Жидков (погиб 9 июня 2022 года); Александр Дудоров (погиб 16 марта 2022 года); Сергей Харламов (погиб 16 марта 2022 года); Кирилл Сайкин (погиб 9 июня 2022 года); Иван Недошивин (погиб 9 июня 2022 года); Александр Косоногов (погиб 16 апреля 2024 года).Напомним, опубликовано видео поражения