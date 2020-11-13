Ее избрали председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества

Алиса Бирюкова, известный владимирский политик и деятель, получила еще один пост. Теперь директор департамента культуры Владимирской области исполняет обязанности председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества.Она уже внесла ряд конструктивных предложений, например, о расширении сети местных отделений и создании отделения в Суздале. Пока во Владимирской области есть только одно местное отделение - в Коврове.— У нас есть множество планов, которые мы надеемся обязательно воплотить. Есть ряд совместных проектов с федеральным РВИО. Планируем возобновить действие передвижной выставки «Кузнецы оружия Победы». Продолжится разработка интересных патриотических маршрутов по территории области. Рассчитываем услышать инициативные предложения с мест, всегда готовы их рассмотреть и самые интересные — поддержать, — пояснила новый председатель.