На больничной койке оказалось три человка

Эта авария – уже второе серьезное ДТП за утро с участием общественного транспорта. На автодороге «Ковров — Сельцо — Мстёра» произошло столкновение двух попутных автобусов. В одном из них серьезно травмировались люди, некоторых пришлось экстренно госпитализировать.По информации ГУ МВД России по Владимирской области, авария случилась сегодня утром в 7-45 на 8 км вышеуказанной трассы.Все обстоятельства сейчас выясняются. Пока известно о четверых пострадавших. Трое из этого числа оказались на больничных койках, одной женщине оказали помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение.Напомним, с автобусом сегодня произошла также на Южной объездной областного центра. Здесь пострадавших куда больше. Только госпитализация потребовалась десятерым.