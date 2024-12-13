77-летняя пенсионерка из Вязниковского района потеряла почти миллион из-за мошенников, которые обманули ее с помощью классической схемы «ваш родственник стал виновником ДТП». Однако история

77-летняя пенсионерка из Вязниковского района потеряла почти миллион из-за мошенников, которые обманули ее с помощью классической схемы «ваш родственник стал виновником ДТП». Однако история закончилась не так уж плохо: полицейским удалось задержать курьера, которого суд обязал возместить ущерб, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В октябре прошлого года пенсионерке позвонили из «полиции» и сообщили, что из-за