Авторы проекта сообщают, что стройка началась 25 октября прошлого года и продолжается по сей день.

Часть Владимира перенесли в известную игру под названием «Майнкрафт». В частности, в ней появились Золотые ворота и улица Большая Московская.Скриншоты из популярной игры «Майнкрафт» с изображением улиц Владимира опубликованы в группе .Авторы проекта сообщают, что стройка началась 25 октября прошлого года и продолжается по сей день. Они уже воссоздали в полулярной игре «Золотые ворота», часть улицы Большой Московской, а также ряд других объектов.Сроки завершения проекта пока не называются. Сообщается, что часть домов будет обустроена.Напомним, что ранее мы о том, что Муром попал в один из компьютерных симуляторов для водителей.