Владимирские врачи делятся опытом, приобретенным в зоне СВО. Александр Токунов - врач Областной...

Владимирские врачи делятся опытом, приобретенным в зоне СВО.Александр Токунов - врач Областной клинической больницы - на днях он вернулся в краткосрочный отпуск из зоны СВО.И первым делом встретился со своими коллегами (на фото), чтобы поделиться опытом работы в условиях боевых действий, сообщает пресс-служба Правительство ВО.Александр Викторович рассказывает: полученные за годы работы в больнице навыки очень пригодились при оказании помощи раненым бойцам и мирному населению. Все они от души благодарят наших медиков за неравнодушие и профессионализм.Фото пресс-служба Правительство ВО.