Во Владимирской области пьяный, угрожая ножом, требовал отдать ему пакет с алкоголем. В отдел...

Во Владимирской области пьяный, угрожая ножом, требовал отдать ему пакет с алкоголем.В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратился 33-летний пострадавший. Он покупал в магазине продукты и спиртное, когда его заметил там пьяный злоумышленник. На улице, угрожая жертве ножом, он попытался забрать покупки себе.Пострадавший стал просить о помощи у прохожих, чем и спугнул нападавшего, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Личность и местонахождение подозреваемого были оперативно установлены и вскоре ранее судимый 26-летний безработный житель Владимира дал признательные показания.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Фото https://www.pxfuel.com/en