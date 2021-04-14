Заведение было оборудовано 19 игровыми автоматами.

В Киржаче ликвидировали подпольный игровой клуб, который организовал житель Подмосковья и его четыре подельника из Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.Вместе с УФСБ следователи изъяли 19 игровых автоматов и более 50 тысяч рублей, вырученных в подпольном казино.Группа подозревается в «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне ».По версии следствия, азартные игры проводились с августа 2020 года по март 2021 года в нежилом помещении.Как уточнили в СУ СК, в момент обнаружения незаконного бизнеса в зале находился администратор, охранник и один из посетителей.Подозреваемые дали признательные показания. Все они находятся на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, что новости о деятельности игорных заведений появляются с незавидной регулярностью. В начале апреля мы писали, что в Александрове местные жители два клуба для игр через интернет. В марте два клуба в Гусь-Хрустальном.