В центре можно будет узнать секреты долголетия.

3 июля в Муроме начнёт работу Центр медицины здорового долголетия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.В рамках работы центра местные жители смогут пройти анализ факторов риска возникновения возрастных заболеваний, получить экспертный совет, как снизить эти риски и улучшить свое самочувствие в ближайшем будущем.В преддверии открытия центра, 3 июля, в Муроме также стартует областная акция по популяризации пеших прогулок как самого простого способа укрепить здоровье. Планируется, что пройдут коллективные тренировки по ходьбе и состоятся беседы с врачами. Будет работать выставка натуральных продуктов и зоны активного отдыха.Событие соберет представителей здравоохранения, культуры, образования и спорта Владимирской области.Напомним, экперты утверждают, что