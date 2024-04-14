На городском кладбище Высоково каждую весну растёт количество мусора.

Как сообщают в Центре управления городскими дорогами, в марте 2024 года им передали содержание владимирских некрополей. С марта по апрель количество мусора каждый год увеличивается по сравнению с другими периодами.На территории всех частей кладбища находится более 50 мест для мусора, однако все они были переполнены. Также на дорожках возле лесополосы образуются стихийные свалки. Согласно сообщению мэрии города, к празднику Пасхи все контейнеры должны быть очищены от мусора.