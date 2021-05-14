14.05.2021

2021-05-14 12:05:04

Владимирскую область 15 мая накроет «Ночь музеев»

Совсем скоро, уже в эту субботу, Владимир накроет «Ночь музеев». В 7 вечера свои двери откроет Владимиро-Суздальский музей-заповедник с обновленной экспозицией "Прогулка по старому городу", там же гостей ждет научное ток-шоу. В арке Золотых ворот организуют бесплатную экскурсию, а в экспозиции "Старый Владимир" можно будет послушать скрипку и саксофон. С 7 до 11 вечера творческие встречи, мастер-классы и выставки пройдут в Центре ИЗО. И это только малая часть мероприятий.