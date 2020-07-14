Центризбирком Белоруссии огласил окончатльный список кандидатов на президентских выборах – 2020. Помимо Александра Лукашенко за высший государственный пост поборются несколько претендентов. Самый известный и популярный из них – политический активист Светлана Тихановская.

Центризбирком Белоруссии огласил окончатльный список кандидатов на президентских выборах – 2020. Помимо Александра Лукашенко за высший государственный пост поборются несколько претендентов. Самый известный и популярный из них – политический активист Светлана Тихановская.Белорусский ЦИК допустил к участию в президентских выборах – 2020 пять кандидатов: кроме Александра Лукашенко, это бывший депутат Анна Канопацкая, член общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Грамада" Сергей Черечень и политический активист Светлана Тихановская. С последней у действующего президента могут быть серьезные проблемы.Тихановская получила популярность на волне антиправительственных протестов, начавшихся в конце мая. Изначально идти на выборы хотел ее супруг Сергей – известный блогер, автор ютуб-канала "Страна для жизни". Но его обвинили в организации беспорядков и возбудили уголовное дело.Эстафету борьбы подхватила Светлана. Она популярна в больших городах и у части либеральной оппозиции. Супруг стал главой ее избирательного штаба.После регистрации Тихановская поблагодарила сторонников за поддержку. По ее словам, она намерена бороться до победы.Тихановская стала единственным из популярных альтернативных кандидатов, которая была допущена к выборам. Двум другим – экс-банкиру Виктору Бабарико и бывшему дипломату Валерию Цепкало – ЦИК в регистрации отказал.Бабарико в середине июня был задержан КГБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов и выводе средств. Что касается Цепкало, то значительную часть подписей, собранных им для выдвижения, признали недействительной.Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. С 14 июля начинается период предвыборной агитации, который продлится до 8 августа. намерен стать главой государства в шестой раз.