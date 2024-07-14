Очаги распространения непарного шелкопряда во Владимирской области будут искать с помощью...

Очаги распространения непарного шелкопряда во Владимирской области будут искать с помощью спутниковА точнее - их снимков. Способ очень эффективен, сообщают в Рослесхозе, и помогает оперативно отслеживать состояние лесов.Пилотное исследование проводилось на Алтае. На снимках из космоса хорошо видно пораженные вредителем леса. По их внешнему виду легко рассчитать вегетационный индекс - параметр, который с высокой точностью позволяет понять, насколько велико повреждение.Методика упростит и ускорит поиск зараженных очагов и поможет своевременно принять меры по защите деревьев. В общем, держись шелкопряд.В нашей области, напомню, его особенного много в лесах Гусь-Хрустального района. В этом году они были обработаны специальным препаратом - и метод уже показал свою эффективность. Для оценки специалисты провели учет численности гусениц на нижних ветвях крон деревьев.Оказалось, что в этом сезоне их значительно меньше, чем в прошлом.