Почему жителям Владимирской области не стоит пить сладкие газированные напитки в жаркую погоду?
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Почему жителям Владимирской области не стоит пить сладкие газированные напитки в жаркую погоду?
Во время жаркой погоды организм быстрее теряет влагу, а значит, человеку всегда хочется пить. Многие предпочитают шипучие сладкие напитки - лимонады, квас или пиво. Однако, врачи утверждают, что это плохой выбор. Разберемся, почему?
На этот вопрос “Российской газете” ответила врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
"Сладкие напитки, вроде газировок, соков и лимонадов - не лучший выбор. Они не только не утоляют жажду, но и ухудшают состояние организма. Такие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего хочется пить еще больше. Человек снова пьет, и получает очередной скачок сахара - возникает замкнутый круг. За день набирается большое количество "лишних" калорий, начинает расти вес", - пояснила доктор.
Частые скачки сахара могут привести к инсулинорезистентности, а в худшем случае - диабет. Кроме того, сахар выводит из организма магний, который важен для здоровья сердца и костей. Не зря его называют “белая смерть”, ведь сладкие напитки ускоряют процесс старения кожи, вызывая пигментацию и морщины.
"Мало того, что летом можно обгореть на солнце, а ожог - это всегда плохо, так мы еще и усиливаем негативное воздействие ультрафиолета сладкими газировками. Поэтому лучше выбирать напитки без содержания сахара. Проверить состав продукта во время покупки можно с помощью мобильного приложения "Честный Знак", - советует эксперт.
Так что же пить во время жары?
Врачи “хором” отвечают: обычную воду. Также полезен будет несладкий чай, можно травяной, однако, даже с ним стоит быть осторожнее и не злоупотреблять напитком.
А вот по поводу температуры напитка мнения расходятся: обычно все стараются пить холодное, чтобы охладиться. Но врачи говорят: теплые и умеренно горячие напитки помогают усилить потоотделение - значит, они лучше помогают перенести жару.
"При высокой температуре организм вместе с потом теряет много полезных веществ, что может привести к сбоям в работе сердца, низкому давлению и обморокам. Чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов, помимо обычной питьевой воды следует выпивать 1-2 стакана минералки", - рассказала врач.
К слову, на основе минеральной воды можно сделать собственный лимонад, добавив в нее лимон, мяту, ягоды, кусочки фруктов, ложечку меда.
В жару также хорошо употреблять кисломолочные напитки, такие как тан или айран. Они содержат минимум калорий, отлично утоляют жажду за счет небольшого количества соли, а еще содержат полезные кисломолочные бактерии.
Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений