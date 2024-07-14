Почему жителям Владимирской области не стоит пить сладкие газированные напитки в жаркую погоду? Во...

Почему жителям Владимирской области не стоит пить сладкие газированные напитки в жаркую погоду?Во время жаркой погоды организм быстрее теряет влагу, а значит, человеку всегда хочется пить. Многие предпочитают шипучие сладкие напитки - лимонады, квас или пиво. Однако, врачи утверждают, что это плохой выбор. Разберемся, почему?На этот вопрос “Российской газете” ответила врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова."Сладкие напитки, вроде газировок, соков и лимонадов - не лучший выбор. Они не только не утоляют жажду, но и ухудшают состояние организма. Такие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего хочется пить еще больше. Человек снова пьет, и получает очередной скачок сахара - возникает замкнутый круг. За день набирается большое количество "лишних" калорий, начинает расти вес", - пояснила доктор.Частые скачки сахара могут привести к инсулинорезистентности, а в худшем случае - диабет. Кроме того, сахар выводит из организма магний, который важен для здоровья сердца и костей. Не зря его называют “белая смерть”, ведь сладкие напитки ускоряют процесс старения кожи, вызывая пигментацию и морщины."Мало того, что летом можно обгореть на солнце, а ожог - это всегда плохо, так мы еще и усиливаем негативное воздействие ультрафиолета сладкими газировками. Поэтому лучше выбирать напитки без содержания сахара. Проверить состав продукта во время покупки можно с помощью мобильного приложения "Честный Знак", - советует эксперт.Так что же пить во время жары?Врачи “хором” отвечают: обычную воду. Также полезен будет несладкий чай, можно травяной, однако, даже с ним стоит быть осторожнее и не злоупотреблять напитком.А вот по поводу температуры напитка мнения расходятся: обычно все стараются пить холодное, чтобы охладиться. Но врачи говорят: теплые и умеренно горячие напитки помогают усилить потоотделение - значит, они лучше помогают перенести жару."При высокой температуре организм вместе с потом теряет много полезных веществ, что может привести к сбоям в работе сердца, низкому давлению и обморокам. Чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов, помимо обычной питьевой воды следует выпивать 1-2 стакана минералки", - рассказала врач.К слову, на основе минеральной воды можно сделать собственный лимонад, добавив в нее лимон, мяту, ягоды, кусочки фруктов, ложечку меда.В жару также хорошо употреблять кисломолочные напитки, такие как тан или айран. Они содержат минимум калорий, отлично утоляют жажду за счет небольшого количества соли, а еще содержат полезные кисломолочные бактерии.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений