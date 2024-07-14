На фотографии совята запечатлены с раскрытыми от удивления клювами. Они явно заметили фотографа. К счастью, их обнаружил государственный охотничий инспектор – он не причинит вреда

На фотографии совята запечатлены с раскрытыми от удивления клювами. Они явно заметили фотографа. К счастью, их обнаружил государственный охотничий инспектор – он не причинит вреда птицам. Фотографией поделились в группе Госохотинспекции Владимирской области Вконтакте. Там же сообщается, что совят нашли в Ковровском районе, более точное их местоположение держат в тайне. Сова ушастая – один из