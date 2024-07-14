Об этом сообщили в профильном министерстве.

В нескольких районах Владимирской области выявили нарушения лесного законодательства.В Муроме удовлетворили иск природоохранного прокурора о проведении мероприятий по восстановлению зеленых зон и противопожарному обустройству. Министерство лесного хозяйства выявило нарушения в ходе проверки.Так, арендатор лесных массивов в Киржачском и Петушинском районах не выполнил в полном объеме плановые работы по реконструкции лесных дорог для охраны лесов от возгораний. Также в Киржачском районе не провели лесовосстановительные мероприятия.В Муроме городской суд удовлетворил требования прокурора об исполнении работ.Ранее во Владимирской области обратили внимание .