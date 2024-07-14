В Суздальском районе сотрудник получил от предприятия моральную компенсацию за невыплаченную...
В Суздальском районе сотрудник получил от предприятия моральную компенсацию за невыплаченную вовремя зарплату
В Суздальском районе ООО, занимающееся комплексными поставками для строительства, не выплатило зарплату сотруднику за время вынужденного отгула. Суд встал на сторону работника, обязав предприятие дополнительно выплатить компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей.
В пресс-службе УФССП по Владимирской области сообщили, что представители организации были уведомлены, что оплатить долг необходимо в течение установленного законом срока, но так и не исполнили требования.
В результате судебными приставами был наложен арест на денежные средства на банковских счетах организации. После чего задолженность была взыскана в полном объеме. Долг по заработной плате перечислен взыскателю.
Фото: ГТРК "Владимир"