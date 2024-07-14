В Суздальском районе сотрудник получил от предприятия моральную компенсацию за невыплаченную...

В Суздальском районе сотрудник получил от предприятия моральную компенсацию за невыплаченную вовремя зарплатуВ Суздальском районе ООО, занимающееся комплексными поставками для строительства, не выплатило зарплату сотруднику за время вынужденного отгула. Суд встал на сторону работника, обязав предприятие дополнительно выплатить компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей.В пресс-службе УФССП по Владимирской области сообщили, что представители организации были уведомлены, что оплатить долг необходимо в течение установленного законом срока, но так и не исполнили требования.В результате судебными приставами был наложен арест на денежные средства на банковских счетах организации. После чего задолженность была взыскана в полном объеме. Долг по заработной плате перечислен взыскателю.Фото: ГТРК "Владимир"