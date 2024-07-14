Во время проверки выяснилось, что лесопользователь не соблюдал требования лесного законодательства.

По информации пресс-службы прокуратуры региона-33, на время арендатору лесного фонда было выдано 11 тысяч гектар леса в Киржачском районе и более шести тысяч гектар в Петушинском районе. Плановые действия по реставрации лесных дорог выполнены не были.Также в 2023 году арендатор должен был провести подготовку почвы на 19 гектарах арендованной территории. В связи с предоставленными материалами, Муромский городской суд обязал выполнить все необходимые мероприятия. Решение вступило в законную силу.