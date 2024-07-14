Суздальская межрайонная прокуратура добивается ликвидации опасного сорняка возле нескольких населённых пунктов.

По информации пресс-службы прокуратуры по Владимирскому региону, во время проверки выполнения законодательства в сфере охраны природы были выявлены нарушения. Возле сёл Цибеево, Новокаменское и Павловское обнаружен «борщевик Сосновского».По итогам проверки главам администраций поселений внесены представления. Ситуация находится под наблюдением прокуратуры.