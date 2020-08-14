В Петушках под суд пойдет 27-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве родного деда. Как установило следствие, 23 февраля этого года молодой человек поссорился с дедом и в ходе конфликта

В Петушках под суд пойдет 27-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве родного деда. Как установило следствие, 23 февраля этого года молодой человек поссорился с дедом и в ходе конфликта нанес 72-летнему пенсионеру множественные удары руками, ногами, стулом и другими предметами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Экспертная комиссия признала 27-летнего парня невменяемым, представляющим повышенный