Автобус 18с все же изменит свой путь следования, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, говорит об уходе с рынка. Такая информация появилась после последнего заседания транспортной
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2024-avtobus-18s-vse-zhe-prodlyat-a-perevozchik-obsluzhivayushhij-kolcevye-marshruty-nameren-ujti-s-rynka.html" target="_blank">Автобус 18с все же продлят, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, намерен уйти с рынка</a> - Автобус 18с все же изменит свой путь следования, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, говорит об уходе с рынка. Такая информация появилась после последнего заседания транспортной
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2024-avtobus-18s-vse-zhe-prodlyat-a-perevozchik-obsluzhivayushhij-kolcevye-marshruty-nameren-ujti-s-rynka.html]Автобус 18с все же продлят, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, намерен уйти с рынка[/url] - Автобус 18с все же изменит свой путь следования, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, говорит об уходе с рынка. Такая информация появилась после последнего заседания транспортной