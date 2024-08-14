Автобус 18с все же изменит свой путь следования, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, говорит об уходе с рынка. Такая информация появилась после последнего заседания транспортной

Автобус 18с все же изменит свой путь следования, а перевозчик, обслуживающий кольцевые маршруты, говорит об уходе с рынка. Такая информация появилась после последнего заседания транспортной комиссии, и хотя состоялось оно еще 9 августа, в мэрии новостями поделились только 14-го. В пресс-релизе городской администрации упоминается об изменениях в направлении маршрута 18с. С 19 августа автобус начнет