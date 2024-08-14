МегаФон проанализировал данные о DDoS-атаках, предпринимаемых хакерами в отношении корпоративных клиентов компании с начала года.

МегаФон проанализировал данные о DDoS-атаках, предпринимаемых хакерами в отношении корпоративных клиентов компании с начала года. Как выяснилось, для большинства своих атак хакеры предпочитают вечернее время. Самая скоростная атака зарегистрирована в июле, а наиболее продолжительная и беспрерывная - в феврале. Она заняла девять дней.За первые 7 месяцев 2024 года было зарегистрировано свыше 2400 DDoS-атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего хакеров интересовали телеком-сектор и интернет-провайдеры: доля атак на них возросла в 10 раз с 7% до 70%. Еще 5% случаев пришлись на государственный сектор, остальные – на компании малого и среднего бизнеса.Примечательно, что хакеры работают сверхурочно: активная фаза атак начинается в 10 часов по московскому времени, с 18 до 19 часов их количество снижается, а вот пик приходится на 20-22 часа. После полуночи активность сокращается в 3-4 раза. Как показал анализ специалистов оператора, самым популярным днём для атак со стороны хакеров стал понедельник.Наиболее активно злоумышленники работали в январе и июле. Рекордным по количеству атак в сутки стало 11 января, при этом за минувшие 7 месяцев не было ни одного дня без атак. Три самые мощные атаки по скорости пришлись на компанию из телеком-сектора и два банка: их скорость составила от 276060 до 60310 Kpps (количество передаваемых пакетов в секунду) соответственно, все они были осуществлены в июле. Рекордная по объёму трафика атака составила 710 Gbps, что эквивалентно одновременной трансляции по сети 150 000 фильмов в Full HD (1080p) качестве.С точки зрения географического распределения атак наиболее активно хакеры действовали в столичном регионе – Москве и Московской области: здесь зарегистрирована треть атак. На втором месте Поволжье, на третьем – Кавказ и Северо-Запад. Меньше всего атак регистрируется в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.«Хакеры постоянно корректируют схемы своей работы. К примеру, ранее атаки совершались по 10-30 дней подряд, но короткими сессиями около 20 минут. Затем появилась тенденция вести параллельно несколько атак на одного клиента. Сейчас мы все чаще видим длительные и беспрерывные атаки. В этом году самая длинная составила 9 дней, годом ранее всего 4, но большинство все же длятся менее часа – это 77%. Хакеры ищут уязвимости и постоянно меняют стиль, поэтому наши специалисты по мониторингу DDoS-атак работают круглосуточно», – комментирует директор по развитию облачных и инфраструктурных решений Александр Осипов.