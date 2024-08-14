По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Юрьев-Польском районе восстанавливают сразу две автотрассы.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Юрьев-Польском районе восстанавливают сразу две автотрассы. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Так, на дороге «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» специалисты уже сняли старое покрытие и начали укладку свежего асфальтобетона. Также рабочие укрепляют обочины трассы.Отмечается, что данный путь для местных жителей очень важен: дорога проходит через населённые пункты Тартышево и Андреевское, в которых есть школа, детсад и клуб.Идут активные работы и на дороге «Юрьев-Польский – Кольчугино». Здесь специалисты обустраивают выравнивающий и верхний слои покрытия.«Эти дороги - важные транспортные артерии, соединяющие Владимирскую область с Ярославской и Московской областями», - говорится в сообщении пресс-службы.