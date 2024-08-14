В Юрьев-Польском районе ремонтируют сразу две дороги. Так, на пути Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский рабочие уже закончили фрезеровку старого покрытие, укладывают новый

В Юрьев-Польском районе ремонтируют сразу две дороги. Так, на пути Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский рабочие уже закончили фрезеровку старого покрытие, укладывают новый асфальт и укрепляют обочины. На этом участке расположены деревня Тартышево и село Андреевское, где находятся школа, детский сад и сельский клуб. Также ведется ремонт дороги Юрьев-Польский – Кольчугино. Там устраивают выравнивающий и