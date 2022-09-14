В ночь с 13 на 14 сентября на 355 км трассы М-7 «Волга» в Гороховце неизвестный водитель снес П-образную опору, на которой размещался пешеходный светофор, и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали

В ночь с 13 на 14 сентября на 355 км трассы М-7 «Волга» в Гороховце неизвестный водитель снес П-образную опору, на которой размещался пешеходный светофор, и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород». «Неустановленное транспортное средство совершило наезд на П-образную опору у пешеходного перехода, на которой размещались светофоры