Анна Седокова поделилась личным в блоге.

Анна Седокова поделилась личным в блоге.В отношениях Анна Седоковой и ее мужа Тимма Яниса все сложно. Недавно баскетболист публично намекнул на расставание с певицей, а после этого опубликовал забавное видео, где подписчики увидели обратное.Спортсмен в ответ на вопрос поклонников, что же происходит в отношениях звездной пары, ответил, что они разберутся со всем сами. А Анна в то же время написала о какой-то мифической третьей супруге Яниса. В общем, фанаты пока не поняли, что на самом деле творится в чужой семье. Однако теперь Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви.Вернувшись из США, куда она ездила разводиться с супругом (но по словам исполнительницы, что-то пошло не так, и развод не состоялся), Анна призналась, что черпает вдохновения с раннего утра."У меня новая любовь. Я отвожу утром ребенка в школу и гуляю или бегаю в парке", – написала певица в своем блоге.Седокова и Тимма вместе более трех лет. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, до определенного времени их отношения носили гармоничный характер. После из-за их схожих темпераментов, как рассказывала певица, брак дал трещину. Седокова также признавалась, что это самые длительные ее отношения. До этого она расставалась с мужчинами намного быстрее, не глядя даже на наличие детей, которых у Анны трое.