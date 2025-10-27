В Суздале подписано соглашение о сотрудничестве между благотворительным фондом «Возрождение и Надежда» и министерствами социальной защиты, образования, культуры и молодежной политики

В Суздале подписано соглашение о сотрудничестве между благотворительным фондом «Возрождение и Надежда» и министерствами социальной защиты, образования, культуры и молодежной политики Владимирской области. Документ закрепляет развитие совместных проектов в сфере поддержки семей, талантливых детей, молодежи и сохранения культурных традиций региона. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин несколько лет входит в оргкомитет фестиваля. Отмечает, что