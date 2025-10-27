...и лил дождь 30 дней и 30 ночей кряду, и затопило всё село, одни соломенные крыши над водой видать... И вот сидят на крыше отец с сыном и видят как по течению плывет шляпа, потом она остановилась, потом поплыла снова против течения, итак плавает себе туда-сюда. Тут сынок и говорит отцу, что это дедова шляпа, и , мол, с ним (дедом) что-то случилось. Тогда отец (О) поплыл к шляпе, подплывает, поднимает шляпу, а там дед (Д):
О: -Бать, ты чё там под водой делаешь?
Д: -Э-э-э-э сынок , дожди дождями, потоп потопом, а поле вспахать нужно!!!
еще анекдот!