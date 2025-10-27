ГАИшник тормозит горбатый запорожец. Из него вылезает водитель пассажир, второй, третий, четвертый... Короче говоря 18 мужиков. ГАИшник в шоке %)
- Ребят, я вас даже штрафовать не буду, только завтра на пост подъедьте, а то никто же не поверит...
На следующий день день к посту подкатывает штук 8 машин, оттуда вылезают мужики и начинают залезать в запорожец... 17 залезли, а последний как не старается влезть не может... Все его успокаивают:
- Слышь ,Вась, может тебя и не было вчера... Мы ж все пьяные были...
Вася (обижено) : Дааа, а кто вам на баяне играл???
еще анекдот!