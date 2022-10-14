В Александрове завершилась десятая Всероссийская научно-практическая конференция «Зубовские...

В Александрове завершилась десятая Всероссийская научно-практическая конференция «Зубовские чтения». Тема этого года: «Русское средневековье и современный музей». Чтения традиционно принял музей-заповедник "Александровская слобода". В этом году музей-заповедник отмечает вековой юбилей.Форум стал площадкой для обмена опытом и открытого диалога академических ученых и музейных практиков. Напомним, музей-заповедник «Александровская слобода» проводит «Зубовские чтения» с 2000 года. Они посвящены памяти выдающегося земляка, ученого-энциклопедиста с мировым именем Василия Павловича Зубова. Он родился в Александрове в 1900 году.Марина Рыбакова, заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода» по научной работе:- За это столетие накоплен достаточный опыт представления средневековой эпохи. Поэтому мы решили объединить усилия академических ученых и музейных практиков, собрав их на нашем форуме, объединить их единой темой - "Русское средневековье и современные музеи". В этом году у нас достаточно насыщенная программа, несмотря на то, что тема достаточно узкая. Более 40 докладов мы заслушаем в течение двух дней.