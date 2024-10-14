На этой неделе в регион придет похолодание.

Несмотря на аномально жаркий сентябрь в центральной части России, жители Владимира задаются вопросом: «А будет ли бабье лето в 2024 году?».Так традиционно называют период теплой и сухой погоды в конце сентября — начале октября. Сейчас осень бьет рекордные показатели. Октябрь даже после похолодание на 3 градуса опережает климатическую норму.«В Центральной России в первые дни недели ожидаются дожди, местами даже возможно со снегом, а затем погода станет налаживаться. Днём воздух сможет прогреваться до +6... +11°, и только в первые дни будет на 3–4° прохладнее», — рассказали в центре «Фобос» о погоде на предстоящей неделе.Однако затяжного периода осеннего тепла уже не будет. В выходные воздух прогреется до +10.