Один из выпусков кулинарного тревел-шоу «Повара на колесах» снимали во Владимире в конце августа. И вот теперь можно посмотреть, что из этого получилось. Передача вышла в это воскресенье на

Один из выпусков кулинарного тревел-шоу «Повара на колесах» снимали во Владимире в конце августа. И вот теперь можно посмотреть, что из этого получилось. Передача вышла в это воскресенье на «Первом канале». По замыслу шоу, повара путешествуют по России, изучают местную кухню регионов, а затем создают на ее основе кулинарные шедевры. В конце каждого выпуска – кулинарный