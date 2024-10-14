Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетит Суздаль 27 октября. Он проведет чин всероссийского прославления святителя Илариона, митрополита Суздальского и освятит

Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетит Суздаль 27 октября. Он проведет чин всероссийского прославления святителя Илариона, митрополита Суздальского и освятит Воскресенский собор. Во Владимирской епархии сообщили, что Божественная литургия начнется в 10 часов утра. Больше официальных подробностей пока не дают. В последний раз патриарх Кирилл посещал Владимирскую область в 2018 году в рамках