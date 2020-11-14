Пробы были взяты с поверхностей поручней, входных дверей и сидений на конечных остановках.

В администрации Владимирской области состоялся еженедельный брифинг, посвящённый текущей эпидемиологической ситуации в регионе. В мероприятии, которое проходило в онлайн-формате, приняли участие директор Департамента здравоохранения Елена Утемова, руководитель Департамента образования Ольга Беляева, главный врач областного Центра гигиены и эпидемиологии Максим Буланов и пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.«На сегодняшний день эпидситуация во Владимирской области характеризуется как крайне напряжённая. Мы уже несколько недель регистрируем устойчивый рост заболеваемости Covid-19 во всех районах области. По-прежнему наибольшее число заболевших – в городе Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах», – подчеркнула Марина Колтунова.Представитель Роспотребнадзора напомнила о постановлении главного санитарного врача РФ №31, в соответствии с которым с 28 октября ношение гигиенических медицинских масок становится обязательным. Несмотря на то, что этот документ действует уже две недели, в регионе имеют место случаи отказа гражданами носить маски в общественном транспорте. Эти факты зафиксированы межведомственной комиссией, в состав которой входят сотрудники администрации Владимирской области, управления Роспотребнадзора и УМВД по региону.В связи с этим Марина Колтунова напомнила жителям области о гражданской ответственности за своё здоровье и за здоровье окружающих людей, призвала носить маски в соответствии с правилами. В частности, время ношения одноразовой гигиенической маски не должно превышать двух-трёх часов. После этого маску необходимо заменить на новую.«По результатам исследований образцов, взятых с поверхностей поручней, входных дверей и сидений на конечных остановках общественного транспорта, лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии коронавируса не выявила. Это говорит о том, что правила дезинфекционного режима транспортными компаниями региона соблюдаются», – отметила Марина Колтунова.(Фото:Pixabay)