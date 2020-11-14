На территории Владимирской области за сутки 14 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Ковровском, 10 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 167 случаев заболевания (2021 сл. в г. Владимире, 1588 сл. в Гусь-Хрустальном, 1285 сл. о. Муром, 895 сл. в Петушинском, 927 сл. в Ковровском, 836 сл. в Александровском, 542 сл. в Вязниковском, 452 сл. в Собинском, 477 сл. в Юрьев-Польском, 380 сл. в Кольчугинском, 286 сл. в Суздальском, 271 сл. в Меленковском, 250 сл. в Селивановском, 257 сл. в Гороховецком, 200 сл. в Судогодском, 197 сл. в Камешковском, 171 сл. в Киржачском, 132 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.