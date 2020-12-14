Во владимирском академическом театре драмы подвели итоги непростого 2020-ого. Каким он был? Что с проектом восстановления театра после пожара? И какой спектакль-посвящение готовят артисты?

Во владимирском академическом театре драмы подвели итоги непростого 2020-ого. Каким он был? Что с проектом восстановления театра после пожара? И какой спектакль-посвящение готовят артисты?Что делает театр в период пандемии? Продолжает... жить. 2020-ый проверил на прочность всех и вся. Многое было вопреки. Но, замечает актриса Валерия Емельянова, он подарил и новые - глубокие - роли, и совсем иное "ощущение профессии".Валерия Емельянова, актриса владимирского академического театра драмы:- Да, я действительно сейчас люблю свою работу ещё больше. Потому что ещё и вопреки приходится действовать. И буду действовать, и мои коллеги также. Всё будет хорошо.Жёсткие ограничения в первую волну заставили "играть по новым правилам". Владимирская драма, как и другие учреждения культуры по всей стране, активно осваивала формат онлайн. "Отлучение" от сцены далось непросто.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы:Полгода театр не работал, полгода актёры не выходили на сцену. Мы не общались друг с другом. Мы сыграли первые спектакли в августе. Март, апрель, май, июнь, июль. Чудовищное время, очень тяжёлое.В уходящем году театр прошёл и "испытание огнём". Короткое замыкание во время электротехнических работ привело к катастрофическим последствиям. 500 квадратных метров- общая площадь возгорания. Здание удалось отстоять.- Большой пожар в стенах владимирской драмы произошёл 29 июня. Эпицентром был зрительный зал. Большая сцена. Сейчас вход на второй этаж закрыт. В том числе из соображений безопасности.По словам директора театра Бориса Гунина, работа над проектом восстановления театра уже началась. А пока актёры продолжат играть на "дружественных" площадках. На каждой с учётом жёстких требований.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы:- Нам позволительно принимать 50 процентов наполняемости зала. Это очень мало. * Сегодня если у нас зал заполняется на 30 процентов, это большая радость, это большая удача.Несмотря на пандемию, начав сезон уже в августе- на открытой сцене в Суздале-, владимирская драма сыграла 7 премьер. Успех на самых престижных смотрах. Только с международного фестиваля "Золотой витязь" театр привёз сразу несколько наград. Жюри высоко оценило спектакль "Идиот" по Достоевскому в постановке Петра Орлова. Позади- Большие гастроли. Владимирской драме рукоплескали 6 российских городов. Увы, 2020-ый стал и временем утрат.Владимирская драма потеряла друзей и творческих партнёров. В октябре не стало Владислава Пьявко. Солиста Большого театра, народного артиста СССР. Во Владимире он исполнил главную роль в постановке "Исповедь тенора". А в начале ноября в Вильнюсе остановилось сердце выдающегося композитора современности - Фаустаса Латенаса. "Музыкального волшебника", который подарил "голос" десяткам российских спектаклей. Для владимирской драмы Латенас написал музыку к спектаклю "Искупление" ( "Дневники блокадного города"- последнюю постановку посвятили его памяти), а также к "Анне Карениной".Как хрупка и бесценна человеческая жизнь. И какую миссию выполняют они, люди в белых халатах. Об этом- новый спектакль- посвящение тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Название в одно слово, хэштегом- ЛечитьСпасатьЛюбить. По словам режиссёра Владимира Кузнецова, ещё с "Дневников блокадного города" его увлекла идея документального театра. Постановку о врачах представят уже 14 января.Владимир Кузнецов, режиссёр владимирского академического театра драмы:- Это реальные истории реальных сегодняшних врачей, которые нам поведают всю правду, всю боль, всю радость и всю тяжесть, всю современность этого нашего проблемного года, связанные с коронавирусом и вообще профессией врача.В планах - на 2021-ый- яркие премьеры. "Кавказский меловой круг", "Прибытие в Каракорум" (пьесу специально для владимирской драмы написал драматург Михаил Крупин), портрет эпохи- "Поднятая целина" , "Спасибо, Марго", спектакль "12 месяцев" для самых юных зрителей. А также гастроли в Санкт-Петербурге, Владикавказе и Новочеркасске.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".