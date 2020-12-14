Полиция проверяет видео жестокого избиения девочки подростками . Оно появилось в одной из социальных сетей Александровского района.

Полиция проверяет видео жестокого избиения девочки подростками . Оно появилось в одной из социальных сетей Александровского района.При этом, до сегодняшнего дня в органы внутренних дел заявлений или сообщений о данном инциденте не поступало, сообщили Вестям в региональном УМВД. Все участники конфликта установлены, подростки вместе с законными представителями были доставлены в ОМВД. С их слов, конфликт произошел 9 декабря. Решение о степени виновности юных правонарушителей будет вынесено по окончанию проверки.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:Сейчас все лица участвующие в данной драке установлены, с ними ведется работа, образовательной организации, школы, где находится, со всеми родителями. В том числе с окружением и инспекторами пол делам несовершеннолетних. Я думаю все подростки будут поставлены на учет. В связи с тем, что многие из них не достигли возраста уголовной ответственности и вред здоровья легкий, то никакой уголовной ответственности не будет.