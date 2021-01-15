Будет пасмурная погода, небольшое потепление, умеренный ветер.

пятницу, 15 января, во Владимирской области ожидается пасмурнаяпогода, небольшое потепление, умеренный ветер.По даннымвладимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,днём без существенных осадков. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха -15…-10 °C.В ночь на 16 января -20…-15 °C. Ветер сменится на северный. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, влажность воздуха 80%.Фото Сергея Ершова ().