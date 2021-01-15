Новая проблема муниципального водоснабжения.

Новая проблема муниципального водоснабжения. Жители Лакинска жалуются на качество воды после сдачи нового водозабора в декабре прошлого года, ценой более 10 миллионов рублей.Вот так, с канистрами и бутылками, жители Лакинска набирают воду на старом ключике. Последний месяц к нему очередь. Качество воды в домах жителей улицы Горького с декабря прошлого года ухудшилось, появился неприятный цвет и запах. Пить такую жидкость люди теперь не решаются.Светлана Ледкова, жительница г. Лакинска:- Какая у вас в доме вода? Очень плохая вода. А чем пахнет? Канализацией пахнет и какая-то наливаешь ее она коричневая становится и на унитазах идет желтая полосочка))Как ни странно, качество воды ухудшилось после ввода в эксплуатацию новой скважины. Старая водозаборная станция работала с 1939 года и была изношена на 92 процента. Тем более обидно, говорит Алексей Провоторов, он предполагает, что проблема именно в горячей воде, то есть запах появляется после нагрева.Алексей Провоторов, житель г. Лакинска:Мы здесь воду пили из под крана то есть у меня супруга готовила на ней, мы чай кипятили то есть мы родниковую воду как сырую для питья, то есть такой проблемы не было.Коммунальщики не скрывают : проблемы есть. Но лишь в некоторых домах. И причиной неприятного запаха и цвета воды называют старые коммуникации.Владимир Белов, заместитель директора МУП "Водоканала" г. Лакинск:Были обращения жителей. Это связано с изменением точки врезки. То есть это технологический процесс, станция второго подьема была в одном месте, новая скважина в другом и когда изменилась точка врезки вода она пошла против течения в трубах))То есть новая врезка привела к тому, что весь мусор из старых труб пошел прямиком в квартиры горожан. Впрочем, новники нашли выход из ситуации и проблему удалось быстро решить - простым промыванием.Надежда Чукова, жительница г. Лакинска:Ситуация стала намного лучше, стало прекрасное давление, вода чистенькая. То есть сейчас нареканий нет? Абсолютно.На замену всех старых коммуникаций у муниципалитета пока нет средств, но программа модернизации вскоре дойдет и сюда, обещает директор Управления ЖКХ города Лакинска Сергей Лепенков.Сергей Лепенков, директор Управления ЖКХ г. Лакинска:Круглые сутки промываются сети внутренние и заодно наружные тоже оно высасывает то есть только промывка потому что по другому, хлорирование, ну хлорируем заодно вдобавок, а остальными методами там купаросами всякими, это как бы чтобы не навредить.Войти в федеральную программу "Чистая вода" Лакинск должен уже весной. А перерасчет за некачественную воду в декабре сделают уже в самое ближайшее время.Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести Владимир