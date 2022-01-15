Со вчерашнего дня стало доступно беспересадочное сообщение между Нижним Новгородом и Владимиром на...

Со вчерашнего дня стало доступно беспересадочное сообщение между Нижним Новгородом и Владимиром на пригородных поездах. Об этом сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Электропоезд будет отправляться из Вязников в 13.25, прибывать на станцию Нижний Новгород в 15.35. Обратный рейс от станции Нижний Новгород в 12.44, прибытие в Вязники в 15.11.Отправление электрички из Владимира в 12.55, из Коврова 14.20, прибытие в Нижний Новгород в 18.09.ФОТО: https://www.pexels.com/ru