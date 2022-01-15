За минувший год санавиация во Владимирской области эвакуировала пятерых детей. А всего в 2021-м специализированная авиаслужба совершила 130 вылетов. Среди эвакуированных – больные с

За минувший год санавиация во Владимирской области эвакуировала пятерых детей. А всего в 2021-м специализированная авиаслужба совершила 130 вылетов. Среди эвакуированных – больные с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими жизнеугрожающими состояниями. Пациенты были доставлены во Владимирскую областную клиническую больницу и федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода. Специализированный вертолёт санавиации оснащен всем необходимым для оказания