В 2020 году на рассмотрение прокурорам поступило 533 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок. По 243 из них отказано.

В 2020 году на рассмотрение прокурорам поступило 533 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок. По 243из них отказано.В условиях распространения коронавирусной инфекции в Центральном федеральном округе проведена ревизия сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год на предмет полноты принятых поднадзорными органами контроля мер к исключению проверок, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам оценки законности исключения проверок из планов прокуратурой области принято решение об аннулировании 1779 проверок (62,8%).Органами прокуратуры области завершены мероприятия по формированию сводного плана проверок контролирующих органов на 2021 год.Всего рассмотрено 107 планов органов контроля (надзора) федерального (43), регионального (21) и муниципального (43) уровней, которыми предусматривалось проведение 3960 проверок, исключено 815 мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства. Всего по результатам оценки законности включения проверок в планы прокуратурой области принято решение об исключении 1002 проверок.Не ушли из поля зрения прокуратуры вопросы законности деятельности контролирующих органов.В 2020 году проведено 223 проверки законности деятельности органов, осуществляющих функции контроля (надзора). По их результатам выявлено 472 нарушения, внесены 173 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 103 должностных лица, к административной – 5.Проведены результативные проверки исполнения территориальными подразделениями МЧС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, органов регионального и муниципального контроля законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, при осуществлении проверок контролирующими органами, применении ими мер профилактического и административно-правового характера.В указанных органах контроля выявлены нарушения, касающиеся порядка организации и проведения мероприятий по контролю, несвоевременного или не в полном объеме внесения сведений в Единый реестр проверок.Проверки, проведенные в органах государственной власти и органах местного самоуправления, показали, что законодательство в сфере осуществления разрешительных процедур и оказания государственных услуг исполняется ими не всегда.Органами прокуратуры области проведены комплексные мероприятия, направленные на защиту прав оказавшихся в сложной экономической ситуации субъектов малого и среднего бизнеса, на получение гарантированных государством мер поддержки, в том числе налоговых льгот, отсрочке по арендной плате, кредитных ресурсов по льготным ставкам, а также по специальной программе поддержки занятости для предприятий в наиболее пострадавших отраслях экономики, других гарантированных преференций. По всем фактам отказа в предоставлении такой помощи принимались меры прокурорского реагирования.Потребовалось вмешательство прокуроров в связи с непринятием отдельными органами местного самоуправления нормативных правовых актов, направленных на поддержку бизнеса, в том числе по снижению арендной платы, в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также регламентирующих порядок оказания такой поддержки (Киржач, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский).Эффективно осуществлялось взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы бизнес-сообщества, обмен информацией с Торгово-промышленной палатой области и региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей и его общественными помощниками в районах.В 2020 году органами прокуратуры области разрешено 71 обращение указанной категории, что значительно выше уровня аналогичного периода 2019 года (40), удовлетворено 18. Обращения касались вопросов обжалования действий (бездействия) органов власти при проведении контрольных мероприятий, размещении заказов, оказании государственной поддержки, рассмотрении жалоб.