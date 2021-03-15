Пожарные отстояли другие дома в поселке.

Пожарные отстояли другие дома в поселке.Сообщение о бедствии поступило минувшей ночью в 0.15.В селе Новое Суздальского района на улице Луговой горели два деревянных дома и была угроза другим домам.Установлено, что пожар начался в одном из домов, с которого пламя перекинулось на соседний. По словам хозяина дома, перед пожаром выключился свет, и огонь быстро распространился по стене, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области..Выяснилось, что угроза соседним домам возникла из-за неправильного алгоритма действий хозяина дома, обнаружившего пожар.Правильный порядок действий при обнаружении возгорания следующий, напоминают специалисты.Сначала совершается звонок в службу спасения по телефону 01 (с городского) и 101 или 112 (с мобильного), затем производится эвакуация, и только после, в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью, принимаются меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.В этом случае, сначала попытался потушить огонь с помощью огнетушителя и только после того, как он понял, что своими силами потушить пожар не удастся, вместе с семилетней дочкой покинул дом и вызвал пожарную охрану.Жители соседнего дома покинули его самостоятельно до прибытия пожарных.Перед пожарными стояло две задачи: потушить пожар в первом доме и отстоять второй. Возгорание удалось ликвидировать, не дав огню распространиться дальше. Пожар был ликвидирован на общей площади 112 кв. м. Сгорел частный жилой дом и кровля соседнего дома. Погибших и пострадавших нет.По предварительной информации причиной пожара в первом доме явилось короткое замыкание. Причиной перехода огня на второе строение стала плотная застройка.В настоящее время местной администрацией рассматривается вопрос о размещении погорельцев в общежитии.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава.