Из-за пала сухой травы вспыхнула деревня Першково Гусь-Хрустального района. К 13:30 известно о 10 горящих строений в деревне. На месте работает больше 30 пожарных и 14 единиц техники. Группировка

Из-за пала сухой травы вспыхнула деревня Першково Гусь-Хрустального района. К 13:30 известно о 10 горящих строений в деревне. На месте работает больше 30 пожарных и 14 единиц техники. Группировка спасателей наращивается. К месту пожара направляется вертолет МИ-8 для тушения с воздуха. Фото МЧС области Предварительно в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на