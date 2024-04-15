На текущей неделе, с 15 по 21 апреля 2024 года, на автодорогах во Владимирской области установят 17 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 15 по 21 апреля 2024 года, на автодорогах во Владимирской области установят 17 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Нарушителей ПДД будут выявлять на федеральной трассе М-7 «Волга», а/д Р-132 «Золотое кольцо», а также других дорогах на территории 33-го региона.