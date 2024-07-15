Российские IT-продукты всё активнее применяются в работе финансовых организаций.

Российские IT-продукты всё активнее применяются в работе финансовых организаций. Например, ВТБ впервые внедряет российскую систему резервного копирования (СРК), которая в дальнейшем должна заменить применяемые зарубежные решения. Такие системы – одни из ключевых в ИТ-инфраструктуре любого банка. Они используются во всех основных элементах, включая пользовательские приложения, гарантируют сохранность информации и непрерывность работы IТ-систем. Ожидается, что к третьему кварталу 2024 доля российского ПО СРК в банке составит не менее 80%.В рамках комплексного перехода на российские ИТ-системы в ВТБ идет миграция на систему резервного копирования (СРК) RuBackup от одного из крупнейших отечественных вендоров — «Группы Астра». Этот проект стал продолжением плана поэтапного импортозамещения ИТ-инфраструктуры банка: значительная часть его серверной архитектуры уже работает под ОС Astra Linux.«При выборе решения перед нами стояла цель определить российскую систему резервного копирования, которая в наибольшей степени отвечала бы нашим функциональным задачам, включая требования информационной безопасности. Мы провели масштабное исследование имеющихся на рынке СРК, проанализировав некоторое количество решений, а также выполнили комплексное тестирование RuBackup — все эти работы продолжались в течение года. До последнего времени в банке использовались две зарубежные СРК - Veeam Backup System и NetBackup. Первая уже выведена из эксплуатации. В дальнейшем мы намерены постепенно заменить и NetBackup – по мере разворачивания RuBackup», — отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.Решение RuBackup обеспечивает функцию резервного копирования и восстановления данных для всех основных элементов IТ-инфрастуктуры банка: виртуальных машин, физических серверов, бизнес-приложения и системы управления базами данных (СУБД) и др. В число определяющих преимуществ вошла поддержка кластерной конфигурации PostgreSQL Patroni, интеграция с почтовыми серверами, возможность гибкой интеграции с OpenStack с учётом архитектурных особенностей сетевого ландшафта банка и требований к информационной безопасности.На первом этапе на российскую систему резервного копирования RuBackup были переведены серверы под управлением ОС Astra Linux, на втором этапе переведены виртуальные машины на базе VMware, которые до этого использовали систему резервного копирования Veeam Backup System. После чего состоялся перевод почтовых серверов. Основной СУБД к переводу на российскую СРК является PostgreSQL на базе Patroni, помимо этого в планах перевод и других целевых и экспериментальных решений: ArenadataDB, MongoDB, Tarantool, ScyllaDB и FondationDB.В ходе тестирования и внедрения новых релизов программного продукта RuBackup команда разработчика решения своевременно вносила изменения в работу СРК, адаптируя решение под задачи ВТБ. В частности, были существенно доработаны клиенты RuBackup для PostgreSQL, VMware. Реализованный функционал клиента RuBackup для VMware будет применяться для восстановления архивных данных выведенных из эксплуатации информационных систем на базе VMware.В итоге по мере совместной работы банкиров и IT-специалистов продукт RuBackup качественно изменился: его функционал был существенно расширен. Результатом синергии стали более 5000 клиентов резервного копирования, переведённых на RuBackup с суточным объемом бэкапируемых данных до 1,5 Петабайт.«Сейчас очень актуальна угроза потери данных: многие зарубежные вендоры ограничили российским пользователям поддержку и доступ к обновлениям, при этом спектр вредоносного ПО растет, и без оперативных исправлений появляются серьезные риски. Они могут быть связаны с обнаружением новых уязвимостей и векторов атак, способных нанести вред всем элементам IТ-инфраструктуры. В таких условиях особое значение приобретает роль систем резервного копирования и аварийного восстановления данных.«Даже в случае успешной кибератаки или аварии правильно настроенная СРК позволяет быстро вернуть к работе IТ-систему и восстановить информацию. Лучший выход в сложившейся ситуации — использование российских технологий», — комментирует Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».