Задержан бывший заместитель начальника владимирской Росгвардии. Уголовное дело возбуждено за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности. Об этом

Задержан бывший заместитель начальника владимирской Росгвардии. Уголовное дело возбуждено за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности. Об этом сообщили сразу три ведомства — ФСБ, Следком, прокуратура. По версии следствия, будучи начальником центра лицензионно-разрешительной работы, задержанный обеспечивал выгодные условия для работы одному из частных образовательных учреждений. И благодаря незаконным действиям, эта организация заняла на рынке