Экс-замначальника Росгвардии Андрея Бодягина области заключили под стражу до 9 сентября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий – Бодягин «монополизировал» частный центр

Экс-замначальника Росгвардии Андрея Бодягина области заключили под стражу до 9 сентября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий – Бодягин «монополизировал» частный центр обучения будущих охранников, принадлежащий его знакомым. Об этом сообщили пресс-службы ФСБ, Следкома, прокуратуры и Ленинского райсуда. Преступление было совершено с октября 2016 по декабрь 2023 года. Бодягин склонял сотрудников ЧОПа проходить обучение именно в