«Любовь и искусство»: Супруги Фроловы из Суздаля ищут вдохновение в русских сказках А суздальские...

«Любовь и искусство»: Супруги Фроловы из Суздаля ищут вдохновение в русских сказкахА суздальские мастера, супруги Фроловы ищут вдохновение в русских сказках, преданиях и былинах. Какие герои - любимые? Узнала Ангелина Свищ.Любовь и искусство всегда ходят рядом. Это на личном примере демонстрируют Суздальские мастера, супруги Фроловы. Но каждый работает со своим материалом: Игорь Николаевич - с грубым деревом, а Мария Васильевна - с мягкой тканью и шелковыми нитями. Ну, а познакомила этих творческих людей вообще спортплощадка.Мария Фролова - мастерица:- Познакомились на волейбольной площадке. Была такая история. Я не очень хорошо играла в волейбол, он это заметил и решил, что надо мне помочь.Игорь Фролов - уроженец Нижнего Новгорода. Вдохновляют мастера русские сказки, предания, былины. Вот, например, водяного принято считать героем отрицательным, но на самом деле он вовсе не злой, - рассказывает мастер. Вода - символ жизни, а водяной - символ стремления к хорошему, чистому. Раньше такими фигурками украшали деревянные ставни и наличники.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Россия - страна, имеющая много вод, как бы сказать, озер, рек. А кто еще рыбке поможет? И вообще-то почитали в очень многих краях, ближе к северу, как вот такое существо могучее, которое может помочь в добыче, на рыбалке, и вообще все, что связано с водой.Каждая фигурка со своим характером и настроением.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Купцы с лукавинкой. Ягуся-бабуся с мудростью. Семеновна - вот она, Семеновна, образ неиссякаемого женского оптимизма.Резчик по дереву не только сказками вдохновляется, но и сам их пишет. В его рассказах уже знакомый водяной даже женился. Деревянную сказку мастер создает с помощью одного резца. Эту технику резчик придумал сам.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Манера резьбы, при которой используется только один резец. Это чистовая резьба без обработки наждачной бумагой, и каждый рез, как грань, как камни бывают, огранивают. Такая же граненная получается сама игрушка.Мария Фролова вышивает с самого детства. Тонкой науке научила бабушка. За годы долгой и кропотливой работы у мастерицы Марии тоже появилась своя авторская техника. За основу взяты народные традиции мстерских мастеров и эклектика - смешение стилей, разных швов. Героями ее тканных картин становятся растения, птицы, насекомые. То, что вдохновляет душу мастерицы, остается навечно запечатленным на ткани.Мария Фролова - мастерица:- Ты создаешь свою вселенную, постепенно как-то - стежочек за стежочком - выкладывается сюжетная линия, причем каждый раз я начинаю с чистого листа, и я никогда не повторяю свои сюжеты. Этот процесс создания чего-то такого, чего еще ни кто до меня не создавал.Вышивать можно не только картины, скатерти, но и элементы украшений. Миниатюры с застывшим соцветием могут быть чуть больше спичечного коробка. Такая брошь точно станет необычным и запоминающимся подарком.Мария Фролова - мастерица:- Филигранная вышивка. Сюжеты, которые никогда не повторяются, каждый раз я буду как будто за ниточкой идти. Вот она тянется, а дальше я иду - следом за ней.В семье Фроловых к труду и ремеслу приучены все. Сын Кирилл тоже занимается созданием резных фигурок. Небольших. Эта деревянная совушка, например, меньше 7 сантиметров.Кирилл Фролов - резчик по дереву:- Я делаю контур совы, основу совы, сейчас подготавливаю крылья, голову, и формирую основные фаски. После этого пойдут уже основные прирезки.У каждого дерева свои особенности. Оно, как и человек, имеет настроение, - говорят мастера. Поэтому к выбору древесины относятся очень кропотливо.Кирилл Фролов - резчик по дереву:- Особенность работы с деревом - это особый материал. Мы работаем с липой, и липа - это тот материал, который не треснет, мягкий, пластичный.Свои работы семья Фроловых создает в Музее деревянного зодчества. Атмосфера этого места - уже источник вдохновения.Ангелина Свищ, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".